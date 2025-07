Conozca sus derechos como inmigrante antes, durante y después de un desastre

Los desastres pueden ser abrumadores si usted es un inmigrante, ya sea por su estatus migratorio, barreras del idioma o confusión en torno a sus derechos. Es importante recordar que existen redes comunitarias confiables, junto con otros recursos útiles. Esta guía ofrece información actualizada de algunos de esos recursos, así como ejemplos de organización comunitaria y trabajo de políticas que han hecho más sencillo que los inmigrantes encuentren ayuda. También incluye buenas prácticas para gestionar la ayuda y la recuperación ante desastres en un momento en el que existe un mayor riesgo de deportación para ciertos inmigrantes. Esta información ha sido verificada y se actualizará periódicamente conforme cambien las leyes, prácticas y recursos.

Cómo encontrar información confiable

Los recursos federales, estatales y comunitarios revisados aquí pueden ayudarlo a encontrar información precisa y confiable en caso de desastre.

Marque 211

Cuando marque 211, será enlazado al directorio de servicios comunitarios gratuitos de la Comisión Federal de Comunicaciones. Este puede ser un paso clave para tener acceso a los servicios públicos. Funciona de manera similar al 911, donde un operador atenderá la llamada y le ayudará a encontrar lo que necesite, incluyendo servicios para quienes no hablan inglés.

Medios de comunicación independientes

Los medios de noticias que atienden a personas que no hablan inglés a menudo ofrecen guías de recursos de emergencia que no existen en los medios tradicionales. Busque una fuente de noticias publicada en su idioma y en su área. He aquí algunos ejemplos:

El Tímpano en California ofrece una guía de recursos de emergencia en español.

Para prepararse para la temporada de huracanes de este año, Enlace Latino NC publicó un artículo en español sobre cómo obtener radios gratuitas por parte de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, o NOAA (por sus siglas en inglés), en la ciudad de Raleigh, en North Carolina. La radio es un medio primario para comunicar alertas de emergencia e información meteorológica en Estados Unidos y puede ser especialmente útil durante cortes de energía.

Grist publicó una guía en español y criollo haitiano para trabajadores agrícolas de Florida durante la temporada de huracanes de 2024.

Organizaciones de derechos de los inmigrantes

A lo largo del país, organizaciones de derechos de los inmigrantes ofrecen una serie de servicios y consejos que pueden resultar útiles en situaciones de desastre. Se trata de grupos confiables que ofrecen apoyo y abogan por el cambio todo el año, no solo durante los desastres. Buscar en línea organizaciones locales que se enfoquen específicamente en asuntos de inmigrantes y trabajadores — escribiendo el nombre de su estado y las frases “derechos de los inmigrantes” o “derechos de los trabajadores” — es una excelente forma de comenzar a buscar apoyo. Las herramientas destacadas a continuación también pueden inspirar otros términos de búsqueda en su estado, como “herramientas o recursos de preparación para desastres en español”, por ejemplo.

En North Carolina, el Episcopal Farmworker Ministry lanzó una serie de videos en español para ayudar a las comunidades de inmigrantes y a sus familias a prepararse para los desastres y para recuperarse después de ellos. Este video explica cómo el funcionamiento de las alertas de emergencia aplica a cualquier estado del país.

En Oregon, el sindicato de trabajadores agrícolas Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, o PCUN, armó un conjunto de herramientas de preparación para desastres en español que está disponible de manera gratuita en Google Drive.

Usted puede involucrarse esparciendo la voz en su propia comunidad con la ayuda de los recursos disponibles y confiables. PCUN también ofrece gráficos gratuitos para redes sociales sobre los peligros del estrés por calor y qué hacer para mantenerse a salvo en su hogar y lugar de trabajo.

Muchas de estas organizaciones también ofrecen cursos de actualización legal para que los inmigrantes entiendan sus derechos, los cuales pueden verse afectados por la presencia de agentes federales en zonas de desastre. Puede leer más al respecto más adelante, bajo “Qué hacer si se encuentra con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, o ICE (por sus siglas en inglés)” y “Mejores prácticas para mantenerse a salvo”.

Servicios gubernamentales en su idioma

La ley federal de derechos civiles exige que cualquier entidad que reciba fondos federales — incluyendo prácticamente todas las agencias estatales y locales — proporcione acceso lingüístico a personas con un manejo limitado del inglés. Y en años recientes, un número creciente de agencias gubernamentales locales y estatales han reforzado sus políticas de acceso lingüístico como resultado de la organización de miembros de la comunidad y de organizaciones de inmigrantes.

En 2023, los incendios forestales se propagaron por la ciudad de Lahaina, en la isla de Maui, Hawái. Como resultado inmediato de ello, el 30 por ciento de los habitantes de Lahaina con manejo limitado del inglés tuvieron dificultades para acceder a la información de emergencia. Liza Ryan-Gill, directora ejecutiva de la Coalición Hawaiana por los Derechos de los Inmigrantes, pasó dos días organizando llamadas con al menos 80 defensores comunitarios para decidir cómo hacer llegar la información a las comunidades de inmigrantes que la necesitaban — en idiomas que pudieran entender. En 2024, luego de que activistas se organizaran para que se destinaran fondos federales a la gestión local de emergencias para el acceso lingüístico, Hawái aprobó la ley HB 2107 y contrató a un coordinador de acceso lingüístico con manejo limitado del inglés para el departamento de manejo de emergencias del estado. Actualmente, todos los recursos de emergencia del estado se traducen a al menos siete idiomas.

Otros estados han tomado acciones similares: en Michigan, una ley de 2023 exige servicios de traducción e interpretación para idiomas hablados por personas que tienen un manejo limitado del inglés y que representen al menos al 3 por ciento de la población, o 500 individuos, en la región atendida por una agencia estatal. New York actualizó su política de acceso lingüístico en 2022 para cubrir 12 de los idiomas más comunes, distintos al inglés, hablados por residentes del estado con un manejo limitado del inglés.

Aunque la mayoría de las ciudades y estados no exigen a sus agencias que proactivamente traduzcan documentos y recursos a idiomas específicos, vale la pena consultar con el gobierno local y las agencias de manejo de emergencias. Si aún no brindan información en su idioma, puede solicitarla.

Agencias de manejo de emergencias: Su ciudad o condado cuenta con un departamento de gestión de emergencias, que es parte del gobierno local. Los gestores de emergencias son responsables de comunicarse con la gente acerca de los desastres, de organizar las labores de rescate y respuesta, y de coordinarse con otras agencias. Generalmente cuentan con un sistema de alertas vía SMS, así que suscríbase ahora para recibir esos mensajes de texto. Algunas ciudades disponen de varios idiomas, pero la mayoría de las alertas existen solo en inglés. Muchas agencias de manejo de emergencias están activas en Facebook, así que también consulte allí actualizaciones al respecto.

Si tiene problemas para localizar su departamento local, Grist le sugiere que escriba en Google su ciudad o condado seguido de “manejo de emergencias”. También puede buscar el departamento de manejo de emergencias de su estado o territorio, que brinda una función similar para una jurisdicción mayor. Cada sitio web luce distinto, pero muchos de ellos ofrecen opciones de traducción en la parte superior o inferior de cada página. También puede usar el Traductor de Google, u otro programa de detección automática de idioma ligado a su navegador, para traducir automáticamente cualquier página web.

Servicio Meteorológico Nacional: Esta agencia, a menudo llamada NWS (por sus siglas en inglés), ofrece información y actualizaciones sobre todo, desde incendios forestales, pasando por huracanes y hasta calidad del aire. Usted puede ingresar su código postal en weather.gov y personalizar su página de inicio para obtener la información meteorológica más actual y recibir alertas sobre distintas condiciones climáticas. La NWS también envía alertas de emergencia meteorológicas localizadas a los celulares de la población a través de redes inalámbricas, así como a la televisión y estaciones de radio, y la NOAA Weather Radio, que puede recibir transmisiones del NWS. (Asegúrese de haber elegido recibir alertas de emergencia en los ajustes de su teléfono). Algunas oficinas locales de NWS traducen automáticamente alertas locales a varios idiomas — incluyendo chino, vietnamita, francés, samoano y español — en tiempo real.

Lea más: Cómo prepararse para un desastre

Cómo funciona la ayuda federal en caso de desastre

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, o FEMA (por sus siglas en inglés), es la agencia principal de respuesta a desastres del gobierno federal. Pertenece al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, o DHS (por sus siglas en inglés). Con frecuencia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que también es parte del DHS, se moviliza para ayudar luego de un desastre. En 2021, el gobierno de Biden emitió una guía que designaba los lugares donde se proporciona respuesta y ayuda ante desastres o emergencias como “áreas protegidas”, donde los agentes de inmigración no debían realizar acciones de cumplimiento de la ley. Sin embargo, en enero, el gobierno de Trump derogó esa política.

Incluso así, expertos y defensores de los inmigrantes a nivel nacional enfatizan que FEMA ofrece ayuda no financiera a cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio. Esto incluye albergue, suministros de emergencia, asesoría y otros recursos. Para solicitar apoyo financiero, algún miembro de su familia debe ser ciudadano estadounidense; este podría ser un niño. Un hogar podrá solicitar ayuda económica solo una vez por desastre, según las directrices de la FEMA. Si más de un integrante de la misma familia presenta una solicitud para ello, provocará un retraso en el proceso.

“Lo tranquilizador de este momento es que nada ha cambiado en este campo”, señaló Ahmed Gaya, director de Climate Justice Collaborative, del National Partnership for New Americans, una coalición de 82 organizaciones estatales y locales de inmigrantes y refugiados.

Añadió que “la confianza de nuestras comunidades en el gobierno federal, así como la confianza en FEMA y DHS, está en su punto más bajo”, pero que la ley no ha cambiado y que las personas indocumentadas siguen teniendo derecho a la ayuda de emergencia inmediata.

“Existe un miedo real y creíble de que haya un cambio en el liderazgo del DHS, en términos de administración y retórica. Pero los derechos legales siguen siendo los mismos actualmente”.

Gaya afirmó que, hasta junio de 2025, no han “recibido informes desde el campo sobre prácticas y políticas de FEMA que se desvíen drásticamente de su funcionamiento habitual en lo que respecta al trato con comunidades de estatus mixto e indocumentadas”.

Lea más: Cómo trabajan las agencias y los funcionarios involucrados en la respuesta a emergencias

Qué hacer si se encuentra con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, o ICE

“Probablemente no verá a los agentes de ICE en los albergues para desastres solicitando documentos, pero no podemos predecir cómo actuará ICE”, señala Rich Stolz, un colega de Gaya, quien también es investigador Senior en Just Solutions y se enfoca en la intersección entre la justicia climática y la estrategia y organización de los derechos de los inmigrantes. “El reto para los grupos defensores y de emergencia es asegurarse de que la gente pueda tomar decisiones informadas. La preocupación es que las personas estarán bajo más estrés en el contexto de un desastre, y podrían olvidar sus derechos”.

Puede ser útil tener a la mano una tarjeta roja para mostrarles a los agentes de ICE en caso de un interrogatorio. Estas tarjetas describen sus derechos —como el derecho a guardar silencio y a hablar con un abogado — y cualquiera puede ordenarlas en línea. Están disponibles a través del Centro Nacional de Leyes de Inmigración en español, árabe, chino, criollo haitiano, coreano, tagalo y vietnamita.

Existen varias guías “Conozca sus derechos” para inmigrantes que aplican en todo tipo de situaciones, no solo en desastres:

El Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés) ofrece una Guía ‘Conozca sus derechos’ recomendada por expertos en leyes. Está disponible en árabe, chino, coreano y español.

El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés) ofrece una guía disponible en español, criollo haitiano, francés e inglés, que incluye leyes que debe conocer, ejemplos de órdenes de arresto y líneas de ayuda.

La National Day Laborer Organizing Network y la Alianza Nacional por el TPS (una organización para personas con estatus de protección temporal) armaron una guía ilustrada de sus derechos en inglés y español. En la página 2, usted puede hallar instrucciones paso a paso sobre qué hacer si ICE lo detiene en la calle o en un espacio público.

Mejores prácticas para mantenerse a salvo

Acceso a refugios y suministros de emergencia

Usted no debería necesitar una identificación para recibir suministros de emergencia o para albergarse en la mayoría de los refugios en caso de emergencia, pero es posible que le soliciten alguna. Podría tratarse de una identificación con o sin foto; no significa necesariamente que deba proporcionar una licencia para conducir, pasaporte o número de seguridad social. Algunas organizaciones ofrecen identificaciones comunitarias a aquellos que no califiquen para una ID emitida por el estado. Estas podrían no ser aceptadas dependiendo del condado o la ubicación.

La Cruz Roja, que opera refugios luego de grandes desastres, afirma que no solicita ninguna documentación sobre estatus legal cuando brinda ayuda.

Lea más: Cómo tener acceso a comida antes, durante y después de un desastre

Acudir a un albergue o centro de acogida gubernamental puede ser intimidante. A continuación, algunos otros consejos recopilados por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes:

Utilice el sistema de compañeros: Estará más seguro si va acompañado. Vaya con varias personas para tener más confianza de que recibirá la ayuda que necesita.

Estará más seguro si va acompañado. Vaya con varias personas para tener más confianza de que recibirá la ayuda que necesita. Encuentre alguien que hable inglés: Si le preocupa la barrera del idioma, alguien que hable inglés podrá ayudarlo a obtener los servicios que busque.

Si le preocupa la barrera del idioma, alguien que hable inglés podrá ayudarlo a obtener los servicios que busque. Solicite un intérprete: Cuando hable con la policía, los bomberos o empleados de un hospital, usted tiene el derecho legal a un intérprete. Otras agencias e instituciones también podrían tener acceso a intérpretes y traductores.

Cuando hable con la policía, los bomberos o empleados de un hospital, usted tiene el derecho legal a un intérprete. Otras agencias e instituciones también podrían tener acceso a intérpretes y traductores. Póngase en contacto con una organización de defensa: Las organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores agrícolas y los inmigrantes podrían ayudarlo a conseguir los suministros y alimento que necesite en un lugar seguro.

Las organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores agrícolas y los inmigrantes podrían ayudarlo a conseguir los suministros y alimento que necesite en un lugar seguro. Hable con su comunidad de fe: Hable sobre sus opciones con su pastor local, miembros de su templo o alguien más en que confíe.

Apoyo para los trabajadores de desastres

Si usted es un trabajador de desastres inmigrante, jornalero o un segundo interviniente (brinda ayuda a los socorristas), tiene derechos y está legalmente protegido por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, u OSHA (por sus siglas en inglés). Los centros de jornaleros y sindicatos son excelentes recursos si tiene preguntas sobre la seguridad en su trabajo. Resilience Force reunió guías ilustradas y de fácil lectura en español e inglés para personas que trabajan específicamente en la recuperación de desastres.

Cómo abogar por mejores recursos

Cada desastre tiene un efecto dominó. Es por ello que las organizaciones que no fueron creadas para lidiar con la ayuda o respuesta a desastres, asumen esa responsabilidad. “Es tarea de todos resolver eso”, indicó Marisol Jimenez, fundadora de Tepeyac Consulting, una empresa con sede en Asheville, North Carolina, para organizadores comunitarios de todo el país. “No somos organizaciones para atender desastres, pero, ¿cómo integramos esto en toda nuestra labor?”

He aquí algunos de los recursos que se están creando para ayudar a las comunidades a organizarse para el cambio:

Stolz, Gaya y sus colegas de Just Solutions, que representan a Organizing Resilience, National Partnership for New Americans, National Immigration Law Center y otros grupos, planean lanzar una guía de recursos sobre respuesta ante desastres en relación con las políticas del gobierno de Trump para ICE. En 2022 se publicó un kit de respuesta rápida similar.

La investigadora Melissa Villarreal, del Natural Hazards Center en Colorado, reunió una lista bibliográfica de artículos académicos, reportes gubernamentales y reportajes relacionados a emergencias y acceso lingüístico. Usted puede usar estos ejemplos cuando abogue por un cambio de políticas en el lugar en el que vive.

Los desastres impulsan a las comunidades a tomar acción debido a la necesidad, algo que puede generar presión positiva sobre los gobiernos locales. Entre más conectado esté usted con su comunidad y sus organizaciones locales de confianza, más cambios y mejores políticas podrá conseguir para mantener a los inmigrantes a salvo y apoyados.

“Mucho depende de que las organizaciones de base realmente tengan presencia, así como un plan y una estrategia”, afirma Stolz. “La capacidad de una comunidad para sobrevivir, prosperar y recuperarse depende en gran parte de la existencia de una cohesión de la comunidad y las relaciones que ahí existen”.

